Nuovo stadio, Ringo: “Voglio uno stadio solo per il Milan”

Sul nuovo stadio solo del Milan: "Meglio uno stadio tutto nostro. E tutto rossonero: seggiolini, bandierine e pure la rete delle porte. Pensate che goduria per noi tifosi vedere arrivare gli interisti al derby e sedersi sui nostri colori, anche in panchina magari...Anche per San Siro all'inizio era andata così: costruito da un presidente milanista e casa solo nostra per un po'. A proposito, costruire un impianto tutto del club permetterebbe di tenere in vita San Siro, che per un appasionato di musica come me è un monumento, non solo calcistico".