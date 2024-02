Stadio Milan e Inter, il sindaco Rozzano: “Milano sta tentando di trattenerle”

Continua l'iter, che coinvolge sia Inter che Milan , per quanto riguarda il nuovo stadio. Il sindaco di Rozzano Giovanni Ferretti è stato intervistato in esclusiva da Sportitalia. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

"Nessuna novità attuale. A ottobre gli ultimi contatti, nel 2023 ci sono stati diversi incontri. Non abbiamo più avuto modo di confrontarci, loro hanno il diritto di prelazione fino al 30 aprile. Milano sta cercando di trattenere giustamente le due squadre, probabilmente farei la stessa cosa. Hanno manager importanti. Se vogliono continuare a giocare con i 71 mila spettatori, non ci sono molte possibilità. Devono continuare a giocare a San Siro e parallelamente costruire lo stadio. L'idea di ristrutturare lo stadio mentre si giochi è difficile, ci sarà una capienza molto limitata per due o tre anni. Avranno un impatto negativo sulle casse della società".