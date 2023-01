Stadio Milan Inter, Fontana: “Le squadre devono decidere dove giocare”

A far parlare resta il prgetto per il Nuovo Stadio di Milano , un argomento estremamente discusso, specialmente negli ultimi mesi e settimane. Milan e Inter , dopo anni di storia scritta a San Siro, potrebbero essere alla ricerca di una nuova casa, anche se non sarebbe da esludere la possibilità di rinnovo della struttura già esistente.

"Credo che siano il Milan e l'Inter a dover decidere dove andare a giocare le loro partite, non penso che il presidente della Regione abbia il compito di prendere decisioni in merito". Anche ieri le parole di Scaroni hanno fatto capire quanto ci siano vari progetti per il nuovo stadio del Milan, compreso quello di costruirlo da solo.