Spezia-Milan, Pazzini: “Altra brutta botta, Pioli avrà tanto da fare”

Giampaolo Pazzini , ex attaccante rossonero, è intervenuto ai microfoni d 'DAZN' e ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match tra Spezia e Milan , che si è chiuso con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Giampaolo Pazzini al termine di Spezia-Milan

"La partita di oggi acquisiva importanza per la classifica e per una carica in vista di martedì. Oggi un'altra brutta botta. Pioli avrà veramente tanto da fare per tirare su il morale della squadra".