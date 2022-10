Spezia, Gotti: “S. Bastoni? Spero recuperi contro il Milan, ma…”

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato delle condizioni fisiche di Viktor Kovalenko e Simone Bastoni. Per il primo nessun dubbio: tornerà a gennaio. Diverso il discorso per il secondo, che potrebbe farcela anche in vista della gara contro il Milan, in programma sabato 5 novembre a San Siro. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.