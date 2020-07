SPAL-Milan, Di Biagio: “Credevamo nell’impresa. Loro hanno giocato bene”

SPAL NEWS – Luigi Di Biagio, tecnico ferrarese, ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ la sfida Spal-Milan dello stadio ‘Paolo Mazza‘ di Ferrara. Il match si è concluso con un rocambolesco 2-2, con il Milan che ha rimontato i due gol di svantaggio (gol di Valoti e Floccari) nella ripresa con Leao e nel finale l’autogol di Vicari. Queste le dichiarazioni dell’allenatore spallino:

“Peccato perché vincere sarebbe stato molto importante, è successo e ne prendiamo atto. Il Milan ha giocato molto bene, noi sofferto ma messi bene in campo. Poi in inferiorità numerica non era facile”.

Sulla classifica: “C’era delusione, dopo aver corso e dato tanto, non vincere lascia l’amaro in bocca. Sembrava una vittoria raggiunta. Sono orgoglioso dei ragazzi, non potevo chiedergli di più. Ora ci andiamo a giocare le prossime. Gran gol di Floccari, ho esultato”.

