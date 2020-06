Spadafora: “Partite Serie A in chiaro? Accordo vicino, vi spiego”

ULTIME NEWS – Le parole del Ministro per lo Sport e le politiche giovanile, Vincenzo Spadafora, ha parlato della ripresa degli sport amatoriali tra cui calcetto, beach volley e simili. Ma non solo, ha anche parlato delle partite di Serie A in chiaro. Queste le sue dichiarazioni rilasciate nel corso di una diretta Facebook.

“Sono stati pagati oltre 121 mila bonifici. Possono essere arrivati in ritardo, ma sono arrivati. Mancano oltre 8mila domande, ma ci sono alcune integrazioni che mancano. Stiamo poi lavorando a tutta la riforma sullo sport e in particolare su tutto ciò che riguarda i lavoratori sportivi. Nella riforma ci sarà anche il tema dei contratti dei lavoratori sportivi. Da stamattina sono state completate oltre 1450 domande per Asd e Ssd”.

SERIE A IN CHIARO – “Siamo a buon punto per trovare un accordo. Non per trovare l’accordo per tutte le gare ad ogni ora della giornata, ma siamo davvero a buon punto. Non bisogna dimenticare tutte le emittenti in ballo, ma ci stiamo riuscendo. Riforma contratti? La porteremo a luglio al consiglio dei Ministri”.

RIAPERTURA CENTRI SPORTIVI – “C’è stato un lungo confronto all’interno del Consiglio dei Ministri ed è prevalsa la linea del ministro Speranza, quella del distanziamento sociale e della mascherina. Se non viene rispettata, è perché le persone sbagliano. L’emergenza ci ha messo tutti a dura prova. Il problema della data esatta è perché il ministero della Salute ha detto di verificare la curva epidemiologica il 25 giugno prossimo. Mi rendo conto che alcuni centri sportivi stanno rischiando di non riaprire più”.

“Dovremo prorogare l’indennità a tutti i lavoratori sportivi che non sono in grado di lavorare in questi mesi per questo provvedimento. Noi prorogheremo il bonus ai lavoratori sportivi anche per giugno. Non c’è da fare l’esempio della Serie A, perché la FIGC ha adottato un protocollo estremamente rigido. Mi auguro che la curva ci dia risultati migliori. Tutti abbiamo il desiderio di riaprire quanto prima. Vedremo cosa accadrà questa settimana per valutare e decidere. Si potrà poi valutare anche le situazioni regione per regione. Mi rendo conto che le persone che vivono di questo, gestendo centri sportivi, sono in difficoltà. Ho fatto presente in consiglio il problema, spero che novità possano esserci dal 25 giugno”.

