Sottil: “Godiamoci il settimo posto mentre ci prepariamo per il Milan”

Il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito del match contro l'Empoli e in vista del Milan

A seguito del successo contro l'Empoli, il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, sostenendo come la squadra si godrà il 7° posto in classifica mentre si prepara per la sfida al Milan. Di seguito le sue parole.