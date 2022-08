Sonetti: “Milan, tieni in considerazione Pobega. È un giocatore di valore”

L'allenatore Nedo Sonetti ha parlato del centrocampo del Milan e, in particolare, di Tommaso Pobega, ritornato alla base dopo il prestito al Torino

L'allenatore Nedo Sonetti ha parlato del centrocampo del Milan e, in particolare, di Tommaso Pobega , ritornato alla base dopo il prestito al Torino. Sonetti consiglia a Stefano Pioli di tenerlo in considerazione perché, a suo avviso, è un giocatore di valore. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

"Per il centrocampo credo che dovrebbe essere tenuto in considerazione Pobega, che è un giocatore di valore. Mi incuriosirebbe vedere la squadra con il 4-3-3".