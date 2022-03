Siviglia: “Scudetto? Milan unica squadra che può competere con l’Inter”

L'ex difensore Sebastiano Siviglia ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A. Il Milan è l'unica pretendente dell'Inter? Le dichiarazioni

L'ex difensore Sebastiano Siviglia ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A. Il Milan è l'unica pretendente dell'Inter? Le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Penso che il Milan sia l’unica squadra davvero in grado di mettere realmente in discussione lo scudetto dell’Inter. Fino a domenica sera avevamo visto poca freschezza nelle gambe e nella testa dei rossoneri, penso soprattutto alla partita in casa con lo Spezia. L’Inter comunque resta superiore dal punto di vista squisitamente tecnico". Milan, le top news di oggi: addio Kessié. Un talento lancia un indizio.