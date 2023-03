L’ex sindaco di Milano Albertini: “Al posto di San Siro ci sarà un rudere”

Gabriele Albertini , ex sindaco di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milano Today in merito al Nuovo Stadio di Milan e Inter , sostenendo come al posto dell'attuale San Siro ci sarà un rudere. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Gabriele Albertini su San Siro

"Le due società hanno dato inizialmente un orientamento, l'amministrazione o dava delle regole e iniziava un percorso, oppure faceva un'altra scelta, lo stadio di San Siro rimaneva lì e diceva alle società arrangiatevi. Qual è stato il risultato? Verranno costruiti due stadi differenti e poi ci sarà un rudere al posto dello Stadio San Siro. Perché ci sarà una domanda palliativa ma non sufficiente per tenere i costi rispetto all'utilizzo dell'impianto con il calcio. Eventi e manifestazioni non saranno sufficienti. Volete un nuovo stadio che sostituisca San Siro? Io non voglio abbattere e basta, ma se le due squadre avessero un nuovo stadio comune allora la distruzione avrebbe un senso".