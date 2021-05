Simy: “Da piccolo mi piaceva tanto il Milan di George Weah”

Nwankwo Simy, attaccante del Crotone, ha parlato dei suoi idoli fin da bambino. Menzione speciale per il Milan di George Weah

In un Crotone che aspetta soltanto la matematica per la retrocessione in Serie B, si sta distinguendo con una certa continuità l'attaccante Nwankwo Simy. Il nigeriano ha finora segnato ben 19 gol in Serie A, che gli permettono di collocarsi al terzo posto nella classifica marcatori dietro solo a Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku. Il giocatore, intervistato da 'SportWeek', ha parlato dei suoi idoli fin da bambino. Menzione speciale per l'africano George Weah e per il suo Milan. Le dichiarazioni: "Dico solo che tifavo Arsenal perché ci giocava Kanu e mi piaceva tanto il Milan di un altro africano, George Weah". Intanto il Milan ha individuato il sostituto di Romagnoli. Ecco chi è.