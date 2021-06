Simic: “Mi sarebbe piaciuto vedere Dani Olmo al Milan”

Il Milan in passato è stato vicino a Dani Olmo: l'ex rossonero Dario Simic ha espresso tutto il suo rammarico per la trattativa sfumata.

Dario Simic , ex difensore del Milan , ha speso parole al miele per Dani Olmo . Il giocatore attualmente milita nel Lipsia , ma in passato c'erano stati numerosi contatti con i rossoneri, conclusi poi con un nulla di fatto.

Ai microfoni di TopCalcio24, Simic ha voluto esprimere il proprio parere su Dani Olmo: "Il Milan era su Dani Olmo ma poi i contatti non si erano concretizzati. Il giocatore è di grandissima qualità e mi sarebbe piaciuto vederlo in rossonero. Ora non so se ci sono le condizioni per poterlo vedere al Milan". Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: le ultime su Jovic, Sabitzer e non solo