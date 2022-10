Simic: “La Champions è speciale. L’atmosfera è come se fosse Natale”

Dario Simic, ex calciatore del Milan, ha parlato della Champions League e della sua atmosfera speciale, quasi 'natalizia'

Dario Simic, ex calciatore del Milan, ha parlato della Champions League e della sua atmosfera speciale, quasi 'natalizia'. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Milan TV': La Champions League è sempre la miglior competizione per un calciatore, quando senti la musica da piccolo significa tantissimo. Io ho giocato in Champions con la Dinamo, ho avuto la fortuna di fare la fase a gironi, e poi ho continuato a giocarci dopo essere arrivato al Milan. Ho avuto la fortuna di vincerla subito, al primo anno”.