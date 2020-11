Silvestri: “Da piccolo tifavo Milan, Donnarumma è il migliore” / News

Milan, Silvestri su Donnarumma e non solo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco Silvestri, portiere del Verona, ha rilasciato un'intervista su 'SportWeek'. Le parole su Gianluigi Donnarumma e non solo: "Sono cresciuto in una famiglia rossonera e da piccolo simpatizzavo per il Milan. Da piccolo mi piacevano Dida e Buffon. Per me, Dida era un fenomeno. L'ho incontrato di persona proprio nell'ultima partita contro il Milan. Mi ha fatto i complimenti, ed è stata un'emozione forte. Adesso per capacità ed è età il migliore è Donnarumma. Ci siamo conosciuti in Nazionale, ora ci sentiamo spesso. Poi dico Neuer, che sembrava in calo ed è tornato grandissimo, e Alisson".