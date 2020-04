Sileri (vice-Ministro Salute): “Stadi resteranno chiusi, rischio troppo alto”

ULTIME NEWS – Il vice-Ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha parlato della riapertura al pubblico degli stadi. Una notizia negativa per gli appassionato, che dovranno aspettare molto tempo prima di rivedere un evento sportivo dal vivo. Queste le sue dichiarazioni:

“Da medico e da Viceministro della Salute sostengo che le regole per l’attivita’ all’aperto dovranno essere ancora le stesse per alcune settimane e poi con l’avvio della fase 2 mi auguro possano essere modificate, ma solo se i dati ci consentiranno di farlo. Pertanto gli stadi non potranno riaprire, il rischio tra i giocatori anche per partite a porte chiuse resterebbe troppo alto”.

Sull’attività sportiva all’aperto: “E altrettanta cautela dovrà esserci per l’attività sportiva all’aperto Da soli, per il perimetro consentito dalle regole imposte dal governo (200 metri da casa) e per un allenamento che non duri ore”. Parole importanti, che seguono a quelle del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sulla ripresa di allenamenti e campionati >>>