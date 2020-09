Shevchenko: “Il Milan ha un posto speciale nel mio cuore. E quest’anno …”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Andriy Shevchenko, classe 1976, ex attaccante rossonero ed oggi Commissario Tecnico della Nazionale Ucraina, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Shevchenko sugli amici allenatori per cui potrebbe tifare quest’anno in Serie A. “Non tifo. Io ai miei amici voglio bene. Non faccio preferenze, ma si sa che il Milan ha un posto speciale nel mio cuore”.

In merito, poi, al torneo che sta per cominciare, ecco cosa ne pensa Shevchenko. “La lotta sarà più interessante. Antonio Conte all’Inter sta lavorando bene, la squadra è competitiva. Si è già avvicinata alla Juventus e mi aspetto un campionato più combattuto. Perché c’è sempre la Lazio, c’è il Napoli, c’è l’Atalanta, una squadra incredibile. E poi c’è il Milan che si è rafforzato”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SHEVA >>>