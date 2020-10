Serie A – Spadafora: “Non so se riusciremo a finire il campionato”

Serie A a rischio? Le parole del Ministro Spadafora

ULTIME NOTIZIE SERIE A NEWS – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport del Governo Italiano, ha parlato, in esclusiva, ai microfoni de 'La 7'. Queste le dichiarazioni di Spadafora sul futuro della Serie A alla luce del rialzo della curva dei contagi da coronavirus. "Finire il campionato? Ce la possiamo fare ma non so se si potrà arrivare fino in fondo. Non abbiamo certezze, né sulla Serie A né su altri aspetti. La Lega deve trovare un piano B e un piano C. Se è possibile una 'bolla' in stile NBA? Quando ci sono stati vari casi nei giorni scorsi ho parlato del protocollo, che prevede già una bolla, ma se società e calciatori non lo rispettano non possiamo farci nulla".