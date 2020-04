Serie A – Sampdoria, Ferrero: “Giocare? Come glielo dico a Gabbiadini?”

NEWS SAMPDORIA – Il Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX, dove ha parlato dell’attuale situazione in Serie A e della possibilità di tornare in campo a stretto giro di posta per concludere il campionato.

Ferrero ha dichiarato: “Giocare? Immaginatevi Manolo Gabbiadini … ha avuto il Coronavirus, si è ripreso da poco e devo dirgli magari che a maggio si torna in campo. Non è una macchina che la spegni e la riaccendi. E poi che testa avrà per giocare?”.

Ferrero aggiunge anche: “Chi ci andrà allo stadio? La gente con le mascherine? Basta parlarsi addosso. Affrontiamo questo momento con testa e dignità. Non bisogna pensare al proprio orticello, ma bisogna avere una strategia comune per far fronte a questo dramma”.

