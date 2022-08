Serie A, Pavarese: “Inter e Napoli un gradino sopra, poi Milan e Roma”

Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato della lotta scudetto in Serie A, collocando il Milan un gradino sotto Inter e Napoli

Luigi Pavarese , ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato della lotta scudetto in Serie A, collocando il Milan un gradino sotto Inter e Napoli. La strategia rossonera sul calciomercato è chiara: puntare sulla linea verde che ha portato alla conquista dello scudetto. Queste le dichiarazioni rilasciate a '1 Station Radio'.

"La Juve ha preso dei campioni, poi vedremo il rendimento. Il Milan sta continuando sulla linea verde che ha portato allo Scudetto nella passata stagione. Infine l'Inter ha riportato a casa Romelu Lukaku. Non dimentichiamo la Roma che è quella che si è maggiormente rinforzata. La mia griglia? Inter e Napoli un gradino sopra le altre, poi subito dopo Milan e Roma. La Juve ha preso campioni per accorciare il gap dalle squadre di testa, ma hanno tutti una certa età, bisognerà vedere quanto saranno impiegati". Assalto del Milan all'obiettivo dell'Inter per la difesa: le ultime news di mercato