Serie A, Musso non si fida del Napoli: “La stagione è lunga”

Il portiere dell'Atalanta Juan Musso ha parlato sulle pagine de L'Eco di Bergamo, a pochi giorni dalla partita di campionato tra i bergamschi e il Napoli. "Contro il Napoli sarà una partita importante, di un certo livello. Dovremo dare il massimo possibile. Cercheremo di mettere in campo il nostro gioco, sia in attacco che in difesa. Lo scorso anno erano partiti benissimo, come quest'anno, però la stagione è molto lunga ed è difficile pronosticare ad oggi come andrà a finire. Loro in questo periodo giocano davvero bene e sono in una forma incredibile, ma si dovrà vedere gara dopo gara." Queste le dichiarazioni del portiere dell'Atalanta, in vista della sfida della sua squadra contro il Napoli. Al momento queste sono due delle squadre più in forma della Serie A e potrebbe essere una partita bella e molto interessante da seguire.