Serie A, Marani: “II Milan è la storia più bella di questo campionato”

Matteo Marani, noto opinionista di 'Sky Sport', ha parlato della stagione di un Milan che, a suo avviso, merita di qualificarsi in Champions League. Queste le dichiarazioni: "Se guardiamo tutta l’annata, il Milan ha meriti e merita di arrivare in Champions League. Era primo, e aldilà di come finisce, ha fatto comunque un’annata importante, nonostante le tante assenze. Il Milan è la storia più bella di questo campionato, Pioli è sempre stato equilibrato e misurato, e questo mi piace". Mercato, il Milan mette in cantiere due colpi dal Real Madrid >>>