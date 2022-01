Serie A, Giroud: “Scamacca è l’attaccante che mi ha impressionato di più”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato di Gianluca Scamacca

Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Giroud ha parlato anche di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo seguito anche dal club rossonero. Ecco cosa ha detto: "Il centravanti italiano che mi ha impressionato di più? Scamacca. Ha fatto progressi interessanti e può essere il futuro della Nazionale con gli altri giocatori giovani che avete, come per esempio Chiesa. Immobile non è giovane, ma da anni fa tanti gol alla Lazio ed è un grande". Ecco le altre dichiarazioni di Giroud.