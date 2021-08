Serie A, Crespo: “Milan possibile sorpresa, lo seguo con interesse”

Hernan Crespo, attuale allenatore del San Paolo, ha parlato del Milan come possibile sorpresa della prossima Serie A. Le sue dichiarazioni

Sull'Inter : "Era una corazzata, ma adesso è andato via Hakimi e se ne va Lukaku. Simone Inzaghi avrà un duro lavoro: bisogna dimenticare in fretta i successi e mettersi a sgobbare per nuovi traguardi. In più c’è l’eredità di Conte che pesa parecchio

Sulla Juventus di Allegri: "Max è una garanzia. Gli chiedi qualcosa e lui te la porta. Non si sbaglia. Finora, perlomeno, è sempre stato così. E poi in questo campionato ci sarà un Dybala in più. Mi aspetto grandi cose da lui, così come me le aspetto da Federico Chiesa che ha fatto un Europeo straordinario. L’ho visto bambino, Federico, mentre io e suo papà vincevamo le coppe con il Parma. Lui, come il padre, ha uno scatto e un tiro micidiali. Se gli dai un metro, sei fritto".