Serie A, Costacurta: “Scudetto talmente strano che non escluderei nessuno”

Alessandro 'Billy' Costacurta ha detto la sua sulla lotta scudetto di questa Serie A. L'ex difensore del Milan, ai microfoni di 'TMW Radio', ha spiegato perché non si può escludere nessuno. Queste le dichiarazioni: "Credo che non sia finito il campionato. La Juve è molto lontana, ma credo che siano tre squadre a poterlo vincere. E' talmente strano che però non escluderei neanche quelle dietro". Eslusiva PM, Lopez: "Il Barça vuole Kessie: può essere come il Keita di Guardiola".