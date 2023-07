Serie A, Casini: “Abbiamo programmato il calendario in anticipo per i tifosi”

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al calendario del prossimo campionato

Le parole di Lorenzo Casini

"Dalla scorsa stagione abbiamo iniziato a diffondere con largo anticipo la programmazione delle giornate di campionato, raccogliendo un ampio consenso tra i tifosi che possono in tal modo pianificare per tempo la loro partecipazione alle partite. Oggi sono stati pubblicati i blocchi di anticipi e posticipi delle prime quattro giornate del prossimo campionato 2023/2024 e il 6 settembre diffonderemo il calendario completo di tutto il girone di andata, con l'intento di agevolare ancor di più anche le nostre società nella programmazione delle trasferte. Ringrazio tutta la struttura della Lega Serie A che è riuscita a organizzare al meglio la prossima annata sportiva".