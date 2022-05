Serie A, Casini: “Razzismo? Situazione non ancora positiva, serve tempo”

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha affrontato diversi temi qual razzismo e l'idea di creare una lega unica per calcio maschile e femminile

Su razzismo e integrazione: "Stiamo migliorando ma la situazione non è ancora positiva. Come è stata in altri Paesi come l'Inghilterra serve tempo, parte tutto dalla scuola e dalle famiglie, c'è un dovere di Stati e Governi per far si che le scuole siano strumenti di democrazia. È anche un compito della politica, siamo noi che scegliamo chi governa. Il calcio e uno strumento straordinario, quest'anno abbiamo lanciato una campagna per lottare contro la discriminazione "Keep Racism Out". Insieme al MIUR stiamo combattendo, prima si inizia e meglio è.