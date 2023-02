Serie A, Casini ricorda Castagner: “Ha scritto la storia del calcio”

Tra le tante voci che si sono espresse in merito alla scomparsa dell'ex Milan Ilario Castagner , c'è stato anche Lorenzo Casini . Il presidente della Lega Serie A, ai microfoni dell'ANSA, ha voluto ricordare colui che detiene ancora oggi un primato da allenatore del Perugia . Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Lorenzo Casini su Ilario Castagner

"Castagner ha scritto la storia del calcio con il Perugia, andando a stabilire un primato che rimarrà tra le imprese del campionato italiano. Faccio le mie condoglianze a nome di tutta la Lega Serie A per l'addio di un personaggio fondamentale per il calcio, che è stato un modello per i calciatori e gli allenatori".