Serie A, Bucchioni: “Milan ed Inter devono giocare in contemporanea”

Enzo Bucchioni, giornalista calcistico, si è soffermato a "Calcissimo" sulla necessità di giocare in contemporanea le ultime gare di Serie A.

Nelle ultime ore diversi addetti ai lavori stanno sottolineando come sia di fondamentale importanza la contemporaneità per le ultime due giornate di Serie A .

A sottolineare il tutto ci ha pensato Enzo Bucchioni, noto giornalista sportivo, che ai microfoni di "Calcissimo", in onda su Top Calcio 24, ha parlato così: "Milan ed Inter devono giocare in contemporanea. Stanno correndo tutte e due per il titolo e devono giocare insieme".