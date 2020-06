Serie A, Bergonzi: “Gli arbitri saranno condizionati dagli stadi vuoti”

ULTIME NEWS – L’ex arbitro Mauro Bergonzi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della ripresa della Serie A e delle difficoltà che avranno gli arbitri.

"Ripresa Serie A per gli arbitri? E' vero che lo stadio pieno ti dà più carica e stimoli, ma in uno stadio vuoto è triste. Però l'arbitro bravo commette pochi errori in tutte le situazioni, così come l'arbitro meno bravo, che commette errori sia in un caso che nell'altro. Sarà un fine campionato difficile – spiega Bergonzi -. Devono riprendere a giocare in un periodo in cui invece staccano la spina. Dovranno prepararsi a livello psicologico e sarà fondamentale la ripresa".