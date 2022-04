Serie A, Ancelotti: “Scudetto? È una bella lotta, speriamo vinca il Milan”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato della lotta scudetto in Serie A. La sua preferenza non può che andare sul Milan

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Intervistato da 'Sky Sport' l'ex Milan si è detto molto interessato alla lotta scudetto e al calcio italiano in generale. Il duello tutto milanese è più avvincente che mai e non ci sono dubbi sulla sua preferenza per la vittoria finale. Uno scudetto, una Supercoppa Italiana, Una Coppa Italia, due Champions League, due Supercoppe europee e un Mondiale per Club non si dimenticano facilmente. Queste le dichiarazioni.