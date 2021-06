Serie A 2021/2022, Cagni: “Juventus e Inter davanti, poi vedremo il Milan”

L'allenatore Luigi Cagni ha parlato delle gerarchie della prossima Serie A. Juventus e Inter davanti, poi arriva il Milan. Le dichiarazioni

L'allenatore Luigi Cagni ha parlato delle gerarchie della prossima Serie A. Juventus e Inter davanti, poi arriva il Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Juventus e Inter sono sempre davanti a tutti, poi vedremo cosa farà il Milan. Per quanto riguarda gli altri tecnici, sono tutti bravi, vedremo se riescono a mettere in atto le loro capacità. A me piacciono tutti, più o meno, sono allenatori che faranno bene. E poi sono tutti tecnici che vogliono rilanciarsi". Novità importanti intanto sul futuro di Brahim Diaz e di Diogo Dalot.