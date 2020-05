Serginho: “Theo Hernandez? Può crescere ancora di più”

MILAN NEWS – Serginho, in diretta Instagram con Carlo Pellegatti, ha parlato di Theo Hernandez, suo erede della fascia sinistra. Ecco il suo pensiero sul terzino francese: “Il Milan oggi non vive un periodo positivo, quindi troverà delle difficoltà. Gli inserimenti li fa molto con la palla perché non ha molti appoggi. Nel momento in cui potrà fare gli inserimenti senza palla potrà crescere ancora di più. Con Rebic, infatti, è cresciuto tanto perché ha un riferimento davanti a lui”.

Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>