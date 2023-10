Milan, Serginho: “San Siro si fa sentire sempre. A Dortmund fanno casino”

Serginho , ex storico terzino del Milan , ha affrontato per due volte il Borussia Dortmund al Westfalenstadion oggi, per ragioni di sponsor, ribattezzato Signal Iduna Park. Il brasiliano ha anche delle differenze dello stadio giallonero e San Siro. Ecco un estratto delle sue parole a Tuttosport.

"La tifoseria è molto calda. E chiaramente si fa sentire. Ma per il livello odierno dei giocatori rossoneri, credo siano preparati anche per affrontare il muro giallo. Pensi che quando toccò a noi, c’erano tanti calciatori a cui piaceva vivere questi momenti. Per affrontare così non solo i propri avversari sul campo, ma anche per battere il tifo contro. Se poi vinci, fa ancora più piacere".