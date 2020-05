Serginho: “Paquetà ha bisogno di fiducia e serenità poi sarà protagonista”

MILAN NEWS – Intervenuto in diretta Instagram con Carlo Pellegatti, l’ex rossonero Serginho ha ripercorso la sua carriera al Milan. L’ex terzino brasiliano ha parlato anche del suo connazionale Lucas Paquetà e delle difficoltà incontrate in questa stagione: “Ha grandissima qualità e fino ad oggi non ha ancora trovato il suo ruolo. Io l’ho seguito tanto in Brasile ed era un giocatore con più fiducia e serenità. Al Milan ancora non l’ha trovata, ma quando la troverà sarà un protagonista”, ha detto Serginho. Questo, invece, il bellissimo ricordo di Manchester di Sandro Nesta>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓