Serginho: “Derby del 6-0 e di Champions, ecco i miei ricordi”

MILAN NEWS – Serginho, intervenuto in diretta Instagram con Carlo Pellegatti, ha parlato dei Derby più belli vissuti nel suo passato rossonero. Queste le sue dichiarazioni: “Derby del 2001? Fare parte di quella serata è stato magico. Noi sappiamo l’importanza del derby, una partita che tutti l’aspettano. In quel momento mai avrei creduto di vincere di 6-0, però abbiamo avuto la fortuna e la felicità anche se la squadra non era in un gran momento di partecipare ad un momento così storico. Derby di Champions? Sapevamo che sarebbe stato difficile, c’era tanta tensione. Però eravamo una squadra pronta per vivere quel momento e pronta per vincere. Ricordo che Carlo parlò 2 minuti nella riunione tecnica, bastava un’occhiata, perché era una squadra prontissima. Eravamo tranquilli”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

