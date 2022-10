Serafini: “Leao-Milan, segnali di rinnovo. Forse non ha avuto offerte”

Leao, coinvolto in quattro gol nelle sette partite di Champions con il Milan (getty images)

"Leao-Milan, tutti i segnali portano al rinnovo. Il giocatore vuole rinnovare, così come il club. Forse in questo momento Leao non ha avuto offerte tali da farlo vacillare dall'estero". Milan, le ultime news sul rinnovo di Leao: pronto un maxi ingaggio >>>