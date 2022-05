Scudetto, Zanetti: “Bravo Milan, ma nostra stagione positiva e con due trofei”

Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha parlato dello scudetto vinto dal Milan e considera la stagione nerazzurra come 'molto positiva'

Javier Zanetti , vice presidente dell'Inter, ha parlato dello scudetto vinto dal Milan , ma non si scoraggia. A suo avviso, infatti, la stagione nerazzurra è da considerare molto positiva. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Sky Sport' durante la partita di beneficienza organizzata da Samuel Eto'o a San Siro.

Come si fa a consolare la squadra dopo ciò che è successo ieri? "Noi abbiamo tutto. È stata una stagione molto positiva con due trofei e arrivando fino in fondo per il campionato. Siamo stati campioni d'Italia l'anno scorso. Stiamo facendo un grande lavoro con grande continuità e vogliamo continuare così".