Scudetto Milan, Ielpo: “Diavolo nettamente più forte atleticamente”

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato dello scudetto vinto dal Milan, arrivato grazie alla compattezza della squadra e non solo

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato dello scudetto vinto dal Milan, arrivato grazie alla compattezza della squadra e non solo. Nessuno, a suo avviso, è stato più forte dal punto di vista atletico. Inoltre i rossoneri hanno potuto contare su tre fenomeni che hanno inciso in maniera decisiva. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.