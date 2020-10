Scontro CR7-Spadafora, ultimo atto? Ecco cosa si sono detti

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Nuovo (e ultimo?) capitolo dello scontro tra CR7 e il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Quest’ultimo ieri ha accusa il campione portoghese di aver violato i protocolli sanitari andando in Portogallo, e poi tornando in Italia (da positivo).

Poco fa Cristiano Ronaldo in una diretta Instagram ha spiegato: “Non ho infranto il protocollo come è stato detto: è una bugia. Sono tornato in Italia dal Portogallo perché io e la Juventus ci siamo assicurati di aver rispettato tutte le procedure. Per tornare in Italia ho utilizzato una aereo-ambulanza e non ho avuto contatti con nessuno”.

Spadafora ha poi risposto a CR7 con queste parole: “La notorietà e la bravura di certi calciatori non li autorizza ad essere arroganti, irrispettosi verso le istituzioni e a mentire: anzi, più si è noti più si dovrebbe avvertire la responsabilità di pensare prima di parlare e di dare il buon esempio.

Non ho intenzione di proseguire all’infinito su questo tema: confermo quanto detto ieri relativamente all’abbandono dell’hotel di alcuni giocatori della Juventus, basandomi tra l’altro sulle comunicazioni della società alla Asl di Torino. Non interverrò più sul tema e rinnovo gli auguri di pronta guarigione a tutti i positivi”.

