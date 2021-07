Sconcerti su Tonali: “Il Milan ha acquistato un giocatore che era già suo”

Il Milan ha riscattato Sandro Tonali dal Brescia ma il giornalista Mario Sconcerti non comprende il clamore mediatico: "Era già dei rossoneri"

Il Milan ha definito tutto i dettagli per l'acquisto a titolo definitivo di Sandro Tonali dal Brescia . Il giovane centrocampista è reduce da una stagione non esaltante con la maglia del Diavolo, ma Paolo Maldini e Ricky Massara sanno che il valore del giocatore non si discute. I dirigenti rossoneri sono riusciti a compiere un vero e proprio capolavoro, abbassando la cifra totale del riscatto da 35 a 20 milioni di euro .

Mario Sconcerti è però abbastanza critico sull'operazione Tonali-Milan. In realtà, il giornalista non discute il valore del giocatore, ma non capisce il clamore mediatico scatenato dall'acquisto a titolo definitivo del centrocampista. In un suo pezzo su Calciomercato.com, Sconcerti scrive: "Adesso sento che è un trionfo l’arrivo di Tonali al Milan. Ma non era arrivato l’anno scorso? Non ci era stato detto così? E’ in sostanza arrivato un giocatore che ha già giocava nel Milan e che era stato in buona parte anche pagato". Il Milan intanto è molto interessato a Sabitzer. Ecco cosa abbiamo scoperto.