Sconcerti: “Il Milan ha investito sui giovani? No, su giovani di gran classe”

"Il Milan era arrivato secondo lo scorso anno, è una squadra pronta. Ora ha perso Kessiè e Ibrahimovic, ma anche Diaz. E' una squadra che deve aggiungere per completarsi. Lo stanno facendo, con in mezzo anche il cambio di proprietà che non ha aiutato. Di sicuro deve comprare giocatori, ma lo sa anche Maldini. Su chi deve orientarsi? Investire sui giovani è un discorso molto incompleto. Il Milan ha puntato su giovani di grande classe, che è diverso. Per me la strada giusta è questa, sapendo mescolare giocatori pronti con giovani di grande prospettiva. Questa è stata la chiave del Milan prima e dovrà esserlo ancora".