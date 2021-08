Sconcerti: “Il Milan è interessante, ma non più di un anno fa”

Mario Sconcerti critica il mercato delle squadre di Serie A, ma reputa il Milan interessante. Ecco le sue parole sui rossoneri

Secondo Sconcerti , tutte le big sono uguali allo scorso anno oppure si sono addirittura indebolite: nessuna ha fatto un salto di qualità. Ecco le sue parole sul Milan : "In fondo alla giostra, è rimasto profondamente se stesso. È interessante ma non più di un anno fa".

Il Diavolo proseguirà il proprio percorso con Stefano Pioli , senza cambiare identità. Nonostante i nuovi innesti e le conferme, Sconcerti ritiene i rossoneri non più interessanti di un anno fa, complici anche le partenze di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma .

Più severo il giudizio su tutte le altre big del calcio italiano, accusate di non aver minimamente rafforzato la rosa. Sconcerti spera che qualcosa si muova perché "non può essere questo il campionato". Milan, le importanti dichiarazioni di Giroud in conferenza stampa >>>