Sconcerti: “I tifosi del Milan capiscano che non c’è più Berlusconi”

Mario Sconcerti ha detto la sua sugli addii di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu al Milan, tirando in ballo Silvio Berlusconi

Il giornalista Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', ha fatto un'analisi sugli addii a parametro zero di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu al Milan, tirando in ballo l'era di SilvioBerlusconi: "I giocatori non appartengono mai ad una società, per legge. Quando fai un'offerta per un giocatore in scadenza di contratto è come partecipare ad un'asta. La proprietà non esiste più nel calcio, quindi i tifosi del Milan devono capire che non c'è più Berlusconi".