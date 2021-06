Sconcerti: “Donnarumma e Calhanoglu, il Milan ha fatto qualche errore”

L'opinionista Mario Sconcerti ha criticato il Milan per la gestione dei rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu

Puoi inquadrare la storia Donnarumma? "Mi sembra non sia stata capita fino in fondo. Oggi Donnarumma è un affare per chiunque. Certo, paghi 20-25 milioni di commissioni - e dico che uno dovrebbe chiedersi il perché i presidenti continuino a pagare così tanti soldi agli agenti - ma con Donnarumma acquisti con 40 milioni una casa da 80, perché non devi pagare il cartellino. E quindi fai un affare".