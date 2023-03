Schlein: “Tifavo Milan, ma poi ho scoperto che era di Berlusconi”

Intervenuta a "Stasera c'è Cattelan", su Rai 2, Elly Schlein ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua fede calcistica. La nuova segretaria del PD ha sostenuto come un tempo fosse tifosa del Milan , prima di scoprire che il proprietario era Silvio Berlusconi . Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Elly Schlein

"Tifavo Milan, ma poi ho scoperto di chi era. Ora simpatizzo per il Bologna. Giocavo a calcio, ormai sono un po’ anchilosata. Tifo la Nazionale soprattutto. Ammetto che non seguo il campionato da un bel po’, ho tifato da piccola il Milan, poi Juventus. Non riesco più a praticare molto il calcio. Facevo parte della nazionale parlamentari femminile. Lo facevamo anche per sensibilizzare sulle discriminazioni che le sportive professioniste ancora vivono nel mondo dello sport". Esclusiva – Milan-Leao, decisione in stand by. Chiamate dall’estero