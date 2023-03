Scaroni: “Sono sempre stato favorevole all’entrata dei fondi in Serie A”

Le parole di Paolo Scaroni sui fondi nei diritti tv della Serie A

"Sono favorevole all'entrata di nuovi attori in Serie A, non dal punto di vista economico, ma perché potrebbero servire per una governance intelligente nella media company, che avrà il compito di gestire in diritti tv. È presto per capire cosa deciderà di fare la Lega. Il primo incontro che avremo sarà dedicato all'analisi dei fondi. Il problema, però, riguarda il diritti televisivi, che sono la linfa della Serie A. Non ci stiamo comportando bene fuori dall'Italia. Nel Bel Paese, invece, abbiamo fatto bene, ma il futuro ci appare più complicato del passato quindi una governance intelligente ci servirà per intraprendere un buon percorso". Milan, Maldini torna deciso su un centrocampista >>>