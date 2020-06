Scaroni: “Milano avrà lo stadio più bello del mondo”

MILAN NEWS – Trovato l’accordo, ieri, tra Milan, Inter e Comune di Milano sulle volumetrie per la realizzazione del nuovo stadio nella città meneghina. I due club hanno concesso un po’ rispetto ai progetti iniziali e da Palazzo Marino è arrivato il tanto sospirato via libera.

Paolo Scaroni, Presidente del club rossonero, ha commentato così, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, l’avvenuto accordo tra le parti sulle volumetrie: “Abbiamo seguito le indicazioni del Comune di Milano e per questo motivo è una vittoria per Palazzo Marino, la città avrà lo stadio più bello del mondo e un’area sportiva-commerciale a ‘San Siro‘ vivibile tutto l’anno. In più ci saranno indici di edificabilità bassissimi rispetto ad altri progetti come Porta Nuova“.

“Abbiamo fretta di dotare i nostri club di un impianto adatto ai tempi: non possiamo fare sogni europei senza giocare in uno stadio moderno, ecco perché abbiamo abbassato le volumetrie”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DI SCARONI SUL NUOVO STADIO AL ‘CORRIERE DELLA SERA’ >>>