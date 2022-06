Scaroni: “Donnarumma? Esperienza Psg utile, le facciate fanno crescere”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del grande ex Gianluigi Donnarumma. Il classe 1999, nonostante abbia ricevuto il premio come miglior portiere della Ligue 1, ha affrontato diverse difficoltà nella sua prima stagione al Psg innanzitutto per la scomoda alternanza con Keylor Navas. Una scelta sbagliata la sua? Scaroni non è così d'accordo dal momento che, a suo avviso, i giovani hanno bisogno di cambiare. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Rai GR Parlamento'.