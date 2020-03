Scaroni: “Difficile gettare la croce addosso a Elliott per le scelte tecniche”

NEWS MILAN – Paolo Scaroni, presidente rossonero, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato del fondo Elliott, proprietario attuale del Milan.

“Maggiore stabilità a livello societario? dirigenti sono inamovibili finché tutto va bene – dice Scaroni -. Dico solo che come gli sforzi della proprietà non sono stati ricompensati, così l’impegno delle persone che lavorano non ha avuto risultati adeguati. È un po’ difficile gettare la croce addosso a Elliott per le scelte tecniche”. Scaroni ha parlato anche dell’ipotesi Rangnick, continua a leggere >>>

